Superintendência Regional do Trabalho na Capital, lamenta a invasão de sua sede na manhã de hoje

A Superintendência Regional do Trabalho em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, lamenta a invasão de sua sede na manhã desta terça-feira (18/04). A manifestação, contrária às reformas propostas pelo governo, prejudicou cerca de 300 trabalhadores que tinham horário agendado de atendimento. Um novo dia será marcado para os que não puderam ser atendidos nesta terça-feira. Uma reunião entre servidores do Ministério do Trabalho e os manifestantes foi realizada para que suas reivindicações sejam levadas ao Congresso Nacional, onde as propostas de reforma da Previdência e a modernização da legislação trabalhista estão sendo debatidas. A superintendência considera legítimas todas as manifestações sociais, mas reitera que esse direito não pode se reverter em prejuízo à população, como a restrição de acesso a prédios e serviços públicos.

Campo Grande, 18 de abril de 2017.

