Supermercado Extra é interditado pela vigilância sanitária

Técnicos da Vigilância Sanitária, fiscais do Procon/MS e a Decon recolheram vários alimentos impróprios que estavam em “desconformidade com a legislação sanitária”, disponíveis para a venda, na loja do Extra Hipermercados, na rua Maracaju, em Campo Grande, em que constatou que vários alimentos impróprios para o consumo estavam sendo comercializados.

A operação foi deflagrada após o Procon/MS receber uma denúncia anônima, feita por um cliente do mercado, de que alimentos estragados estavam sendo vendidos no estabelecimento. Na quarta-feira (24), o órgão de defesa do consumidor mandou um fiscal à paisana ao mercado, que constatou a veracidade da denúncia.

A fiscalização ao estabelecimento iniciou-se às 7h (de MS) e conta com a participação de aproximadamente 20 pessoas, entre fiscais e policiais. Em pouco mais de duas horas de vistoria, já foram apreendidos cinco carrinhos com produtos em situação irregular, como peixes, queijos, iogurtes e carnes, entre outros.

De acordo com o Procon, um dos casos que mais chamou a atenção dos integrantes da força-tarefa, foi quanto a produtos como queixo e peixes que estavam vencidos há mais de 15 dias, alguns, inclusive, apresentando bolor. Outros itens estavam com embalagens violadas ou não tinham informações sobre o prazo de validade.

Diante da irregularidade encontradas, o setor de pescado do Extra foi fechado. A fiscalização ainda continua no estabelecimento, contudo os órgãos da força-tarefa já adiantaram que o estabelecimento além da autuação pelas irregularidades, será multado. O valor deve variar de R$ 5 mil até a R$ 55 milhões.

A assessoria do Extra Hipermercados em Campo Grande informou que só se pronunciará após a conclusão da operação e o laudo da vistoria.

