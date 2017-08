Supersalários são encontrados no MPE

Em relação aos supersalários que são pagos a promotores e procuradores de MS, o CNMP fez severas recomendações a Procuradoria Geral de Justiça local. Entre as recomendações de ser mais transparente no cumprimento da Lei de Acesso à Informação, e parar de esconder ou disfarçar a remuneração de seus integrantes.

Dentro das recomendações estão a ordem de detalhar se 15 promotores e procuradores receberam salários acima do teto constitucional (R$ 33,7 mil) e estarão ressarcindo o erário por meio de desconto em folha.

O julgamento da auditoria realizada no MPE-MS ocorreu na tarde da última terça-feira no CNMP, em Brasília. O plenário do conselho seguiu o voto do conselheiro relator, Otávio Brito Lopes.

O voto do conselheiro-relator apontou que “Para dar efetivo cumprimento aos deveres de transparência e publicidade, todas as verbas remuneratórias, de natureza salarial ou indenizatória, inclusive as vantagens pessoais nominalmente identificadas, devem constar, de forma detalhada, do Portal da Transparência. Para tanto, a inserção na tabela deve se dar em seu valor cheio, fazendo-se os descontos devidos nas colunas especificamente designadas para tanto”.

