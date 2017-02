Suposta Brincadeira que matou a esposa

Fatalidade assim definiu o marido ao relatar uma suposta brincadeira dentro de uma padaria em Parai Grande, no Litoral Paulista que acabou na morte da esposa.

O esposo afirmou que não se lembra como tudo aconteceu, em depoimento à Polícia. Identificado como, Alexandre Severino de Noronha, de 35 anos, disse que tudo não passou de uma fatalidade e que não tinha certeza se havia apertado o gatilho. Francisca Marinheiro, de 37 anos, morreu poucos minutos após ter sido atingida por um disparo.

Nas imagens do circuito interno é possível ver o momento em que o suspeito aponta a arma, em primeiro momento, para um funcionário do local. E em seguida, mostra o revólver a esposa, que trabalha na padaria em horários distintos e no momento acontece o disparo. O suspeito se desespera e a mulher é socorrida por funcionários.

Em depoimento Noronha afirmou “Comprei a arma para me proteger de bandidos. Mostrei para o funcionário e brinquei com ele. Em seguida fui mostrar para a minha mulher e ela ficou assustada. Cheguei a tirar a munição, para mostrar que não havia perigo e apontei. Não sei o que aconteceu. Não me lembro de ter apertado o gatilho. Foi uma fatalidade”

O juiz do plantão judiciário manteve a decisão deixar o suspeito preso por homicídio doloso. Hoje (13), os advogados de Noronha vão entrar com um pedido de liberdade provisória no fórum de Praia Grande.

