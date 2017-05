Sindicância para explicar o ‘sururu’ de segunda-feira (08/05) no presídio feminino da Capital. Presas depredaram as instalações e agrediram os policiais do BPChoque. Sem diálogo os policiais tiveram que usar de “energia” para dominar a situação. Quatro internas que lideraram a rebelião ficaram feridas. Segundo a Agepen – o tumulto teria sido maior e causado mais estragos, não fosse a intervenção cirúrgica do BPChoque.

