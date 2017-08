SUS fornecerá medicamento contra câncer de mama

O SUS informou que irá incluir o medicamento trastuzumabe será incluído do sistema de saúde. A droga, capaz de dobrar a sobrevida de pessoas em metástase, estará à disposição num prazo de 180 dias. Decisão esta publicada no Diário Oficial da União, na última quinta-feira (3).

Este medicamento custa R$ 10 mil a dose. O medicamento é usado no tratamento do câncer de mama do subtipo HER2+, o mais agressivo e que atinge um quinto das mulheres com tumor no seio. A célula cancerígena expressa o gene que leva o mesmo nome da doença, e o remédio bloqueia a ação desse gene, o que evita a proliferação.

Maira Caleffi, mastologista e presidente da Femama avaliou a aprovação da seguinte forma. “Estamos muito atrasados com essa aprovação. É uma droga fundamental para o tratamento deste tipo de câncer em qualquer fase e pode dobrar a sobrevida. O tratamento era feito com quimioterapia e sem ter alvo específico para o tipo da doença. Agora, vamos conseguir controlar melhor e por mais tempo”.

A Femama declarou que a droga “mudou a forma como o câncer é tratado no mundo”. O trastuzumabe consta na lista básica para combater o câncer, criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para guiar governos nas escolhas de oferta em suas políticas de saúde.

