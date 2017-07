Suspeito de matar o menino Kauan (9) é encaminhado ao presídio

Suspeito de matar o menino Kauan Andrade (9) e depois jogar o corpo no Córrego Anhanduí, após deixar a cela da carceragem na DERF é levado ao Instituto Penal de Campo Grande localizado no Jardim Noroeste. A locomoção do preso foi feita hoje (27) pela manhã.

Contudo o suspeito tem Nível Superior e colaborou como jurado voluntário o que poderá lhe garantir alguns benefícios enquanto estiver preso.

De acordo com a Polícia o inquérito sobre o abuso sexual deverá ser encaminhado amanhã (28) e também mais duas investigações uma por homicídio e outra por ocultação de cadáver. As restante de posse de pornografia não há prazo de encaminho a justiça.

Alessandro Farias, defensor do suspeito declarou que seu cliente por ter Nivel Superior e contribuir como jurado garantirá uma permanência segura do seu cliente enquanto estiver preso.

E acrescentou ainda o seu defensor “Qualquer pedido de soltura, em princípio, será facilmente negado e justificado. Então, a partir de amanhã, quando me encontrar com ele vamos começar os trabalhos no caso”.

