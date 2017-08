Suspeito na morte de engenheiro agrônomo se apresenta a policia

Um suspeito na morte do engenheiro agrônomo foi ouvido na manhã de hoje (2) na DEH (Delegacia Especializada em Homicídios de Campo Grande). O engenheiro agrônomo foi encontrado carbonizado no porta malas de um veículo HB20, que foi incendiado no último dia 10 de julho, no Jardim Seminário.

Após o depoimento o suspeito foi levado ao IMOL em uma viatura descaracterizada. O delegado da DEH ouvirá o depoimento também de uma mulher, pois a mesma teria recebido uma visita da vítima. Visita esta que ocorreu no dia do crime.

CRIME

O veículo HB20 foi incendiado com um corpo no porta-malas na tarde do dia 10 de julho.

A policia identificou o dono do automóvel Sebastião Mauro Fenerich, vítima encontrada carbonizada no porta malas do seu veículo. Diante dos fatos a policia se dirigiu a residência da vítima, por lá os policiais encontraram cerca de R$ 1 milhão em cheques pré-datados em nome de vários emitentes.

Diante das evidências a policia suspeita que o idoso atuava como agiota.

