Suspeitos de executarem douradenses e a sua namorada no Paraguai estão presos

Foram detidos quatro homens ontem (12) no bairro Guarani, em Pedro Juan Cabellero , no Paraguai, acusados de executarem douradense Milena Soares Bandeira, 23, e seu namorado Paulo Jaques, na tarde do dia 2 de Janeiro, em Assunção, Capital do mesmo país.

Informações do ABC Collor, Gabriel Ferreira Santos, Leandro Lucas de Oliveira dos Santos, Janderson Luis Sequeira e Peterson Lucas Cacenote de Souza são apontados como os autores do atentado que tinha como alvo o namorado da jovem.

Jaques, conforme aponta a imprensa paraguaia, era considerado braço direito do narcotraficante Jarvis Pavão, preso no país vizinho e apontado como mandante do crime que matou Jorge Rafaat, em uma emboscada ocorrida em junho do ano passado.

O caso segue investigado pelas autoridades paraguaias. O Crime Na tarde do dia 2 de janeiro, Paulo e Milena transitavam pelo bairro República, em Assunção, quando foram cercados por pistoleiros a bordo de uma caminhonete. O crime ocorreu por volta das 13h, no cruzamento das ruas Dionisio Jara e Tenente Lilio Cantalupi. Paulo foi atingido por pelo menos 30 disparos de fuzil, enquanto a douradense acabou baleada na cabeça. Ambos morreram no local. Segundo a irmã de Milena, que estava com eles no momento do crime e conseguiu escapar ilesa, os três chegaram até a capital do Paraguai para visitar parentes e passar as festas de final do ano.

Comentários