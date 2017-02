Suspensa a nomeação de filho de Crivella

Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar, ou seja, uma decisão provisória para a suspensão da nomeação de Marcelo Hodge Crivella, filho do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para o cargo de secretário-chefe da Casa Civil.

A nomeação do filho do prefeito foi realizada no último dia 1º.

Marco Aurélio suspendeu a eficácia do decreto de nomeação e determinou que o prefeito preste informações. O caso ainda terá de ser julgado pelo plenário do STF, em data ainda não prevista.

