O Governo do Estado prorrogou, hoje, a paralisação do contrato firmado em 2011 com a empreiteira Egelte Engenharia Ltda para construção do prédio do Aquário do Pantanal.

Hoje o titular da Secretaria de Obras, Marcelo Miglioli, assinou prorrogação dessa suspensão. Dessa forma, a obra segue parada por mais 120 dias, contados a partir do dia 1º de fevereiro.

Comentários