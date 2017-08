Está suspenso o mandado judicial de busca e apreensão coletiva na comunidade do Jacarezinho e em mais quatro favelas do rio de Janeiro.

No último dia 16 o mandado havia sido expedido e autorizava a polícia adentrar em qualquer casas dessas comunidades.

A Defensoria Pública do Estado que solicitou a suspensão do referido mandado judicial. Ainda de acordo com o órgão o desembargado João Batista Damasceno aceitou o pedido em razão da violação de direitos dos moradores da comunidade do Jacarezinho.

