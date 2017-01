Tamanduá-bandeira é fotografado passeando pelas ruas de cidade

Um tamanduá-bandeira passeando pelas ruas do centro de Nova Andradina, distante 300 km de Campo Grande, chamou atenção de moradores que registraram a cena em fotos. O caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (11).

Conforme informações do site Jornal da Nova, o animal caminhava pela rua Cristo Rei, esquina com a Walter Hubacher, e foi registrada pelo celular do funcionário de um posto de combustível localizado nas proximidades de onde o tamanduá estava.

Apesar de parecer inofensivo, o animal silvestre possui garras e pode atacar, caso se sinta acuado. Por isso a recomendação diante de qualquer animal silvestre, é que as pessoas evitem aproximação e comuniquem a PMA (Polícia Militar Ambiental), para que o recolhimento do animal seja feito de forma segura.

Os dias quentes e a procura por alimentos tem ocasionado a aparição de animais silvestres nos centros urbanos em cidades de Mato Grosso do Sul. Os casos mais recorrentes estão acontecendo em Corumbá e Ladário, devido a cheia do rio Paraguai e as queimadas na vegetação.

Fonte: Campo Grande News

