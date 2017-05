Tapa-buracos lidera indicações do vereador Francisco

A operação tapa-buraco continua liderando a lista de reivindicações que chegam ao gabinete do vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho (PSB). “É compreensível uma vez que as ruas da cidade, que na gestão passada foram relegadas ao descaso administrativo, ainda vão demorar algum tempo para serem completamente restauradas”, comentou o vereador veterinário Francisco ao encaminhar indicações à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Em novo pacote à Sisep solicita a inclusão das ruas Carlos Leão Nelson Lins, Vitor Horta, Vitor Dubugras, Rafael Hardi e Serafim Leite, no Conjunto José Abrão; Rua dos Barbosas em frente ao nº 914, no Bairro Amambai; e Avenida Fabio Zahran, esquina com a Avenida das Bandeiras, no programa de obras denominado operação tapa-buraco.

Iluminação

A troca do relê de iluminação situado na Avenida Tenente Pedro Corrêa Duncan, no Bairro Jardim América, é outra indicação que o vereador veterinário Francisco encaminhou e espera ser atendido pela Sisep, uma vez que a iluminação pública ajuda na segurança da população.

Comentários