Tapa Buracos parado na última semana de Bernal

Chegou ao fim um dos mandados mais polêmicos e conturbados que Campo grande viveu nos seus 116 anos.

Alcides Jesus Peralta Bernal. O radialista que conquistou a prefeitura de Campo Grande em 2012 chega a seus últimos cinco dias de mandato com: Cinco contas bloqueadas pela Justiça, mil servidores sem 13º salário, outros mil comissionados aguardando a demissão na próxima semana, contas no vermelho, repasses atrasados e muito, muito por fazer. Nas ruas, uma cidade devastada por intensas chuvas e as operações tapa buracos, todas suspensas.

O expediente do prefeito atual se cumpre até o dia (30) deste mês, no Paço Municipal, sem eventos, festas e a tradicional queima de fogos no final do ano. Tudo indica que sua saída será a tradicional “saída francesa”. Contudo isso Bernal ainda permanecerá na cidade por enquanto, cuidando da mãe octagenária que não anda bem de saúde.

