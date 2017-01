Taxa de iluminação volta a ser cobrada

A Cosip (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública) suspensa por seis meses voltará a ser cobrada a partir de 21 de janeiro em Campo Grande. Em julho de 2016, a Câmara dos Vereadores comprovou que a prefeitura possuía em caixa R$ 53 milhões considerando valor suficiente para custear os gastos com iluminação por 180 dias.

NA sexta-feira (20) foi anunciado pela agencia arrecadadora Energisa, que a contribuição volta a ser cobrada nas contas de energia dos consumidores gerando uma arrecadação mensal de R$ 7 milhões.

TAXA

Cobrada há 12 anos a Cosip foi para na Justiça causando polêmica na cidade. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) negou liminar ao Poder Executivo e manteve a validade da legislação promulgada pela Câmara.

A Prefeitura chegou a conseguiu que a cobrança fosse restabelecida por um curto período, pois a Justiça voltou a três da decisão suspendendo-a novamente. A atual gestão declarou que a cobrança será retomada caso não haja nova decisão judicial para suspender, pois está prevista por Lei, segundo o prefeito Marcos Trad (PSD).

PROJETOS

As lâmpadas de LED, que tiveram suas trocas suspensas pelo Tribunal de Contas (TCE-MS) deverão ser concluídas retomando o projeto de eficiência energética. Com o dinheiro da Cosip será utilizado para custear a conta de iluminação pública e realizar outras ações como a troca de luminárias antigas deve voltar. As luminárias deficientes, como as que possuem formato de estrela e são da época do governo de Pedro Pedrossian, consome por mês o equivalente a um imóvel de alto padrão, e possivelmente serão trocadas.

