Taxista é vítima de sequestro relâmpago em Três Lagoas/MS

Um taxista de 27 anos foi vítima de sequestro relâmpago na madrugada de hoje (2) em Três Lagoas/MS e colocado no porta-malas do carro. Três homens participaram do sequestro.

O taxista atendeu uma solicitação de ‘corrida’ ao ir buscar os clientes falsos para leva-los a um residencial e no decorrer do trajeto anunciaram o sequestro. Ainda de acordo com a vítima os sequestradores estavam armados.

A vítima que estava no porta-malas sentiu uma colisão e os bandidos dizendo ‘vaza, vaza’, e na sequência saíram em alta velocidade e minutos depois foi abandonado.

Ao conseguir se soltar e sair do caro que estava danificado devido a colisão. Mas tarde souberam que os bandidos tentaram assaltar uma transportadora de valores, pois a placa do carro foi encontrada no local.

Os bandidos ainda levaram dinheiro das corridas feitas pelo taxista. Até o momento os ladrões não foram localizados.

Comentários