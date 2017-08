TCE apura se Santa Casa usa dinheiro público para quitar débitos

O TCE/MS quer saber se a Santa Casa está usando recurso público para quitar contas da própria instituição inclusive para pagamentos de empréstimos.

O planejamento será verificar entre a Prefeitura da Capital e a Santa Casa e na sequência fazer uma comparação com os gastos do hospital.

Esta decisão do TCE é por meio do procurador geral João Antônio de Oliveira Martins Junior durante sessão do Pleno do Tribunal de Contas que pediu inspeção na unidade hospitalar e consequentemente na administração municipal.

De acordo com o Correio do Estado que obteve acesso é que pode haver irregularidades no uso de recurso público para pagamento, por exemplo, do empréstimo de R$ 100 milhões feito com a Caixa Econômica Federal (CEF). A princípio, a responsabilidade por pagar essa dívida é do hospital, com recursos próprios.

A apuração apontou já que o hospital está em débito com vários fornecedores, sendo assim não teria crédito para obter empréstimo milionário.

O TCE quer que a Santa Casa responda as seguintes perguntas: Como consegui viabilizar empréstimo por meio da Caixa?; E quem avaliou esse recurso?; E qual a garantia desse empréstimo?.

