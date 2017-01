TCE determina que decreto que anulou contrato de Coleta de Lixo seja suspendido

O TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) mandou suspender o Decreto Municipal 13.027, de 27 de dezembro de 2016, que declarou nulo o contrato da Prefeitura de Campo Grande e Solurb, concessionária da coleta de lixo e de serviços de varrição de ruas. Márcio Torres, advogado da empresa informou que os trabalhos suspensos desde então sejam retomados.

Com isso, os trabalhos, suspensos desde então, serão retomados, conforme informou um dos advogados da empresa, Márcio Torres. Completo o advogado “Entramos com a ação no Tribunal de Contas no dia 30 e obtivemos hoje a liminar. A ideia foi buscar a ação para conseguir retomar os serviços, suspensos por conta do decreto do ex-prefeito”.

No dia 02 de janeiro, o TCE-MS decidiu pela suspensão imediata dos efeitos do decreto. Ordem esta que partiu do conselheiro Ronald Chadid, o mesmo que barrou o aumento da tarifa do transporte coletivo e depois validou o reajuste, proibiu a cobrança antecipada do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e também suspendeu a instalação de lâmpadas LED nos posto de Campo Grande. E suspendeu a licitação para a compra de Kits e uniformes escolares.

Na decisão, o conselheiro sustenta que a “administração municipal, à revelia de qualquer manifestação da empresa contratada e com fundamento exclusivo em laudo técnico emitido em inquérito policial – sabidamente carente de oportunidade para manifestação contrária – resolveu, por sua conta e risco, anular a delegação dos serviços públicos de limpeza e manejo de resíduos sólidos, demonstrando desprezo e pouco caso com os cidadãos campo-grandenses e com a gestão do Prefeito que o sucedeu”, conforme texto da decisão.

Ele também acrescenta que “caberia à Administração Municipal de Campo Grande aprofundar todas as investigações necessárias a identificá-las e comprová-las, mas sempre respeitando o devido processo legal e as relações de boa-fé e confiança que necessariamente devem permear as relações jurídicas entre a o Município e seus contratados”.

Na decisão, ele também determina ao atual prefeito, que comprove as providências de suspensão dos efeitos do decreto no prazo de cinco dias a contar a ciência da decisão, sob pena de multa de 1.800 UFERMS.

