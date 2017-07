TCE libera instalação de 16 mil lâmpadas de LED em Campo Grande

O ‘impasse’ envolvendo a instalação de lâmpadas de LED na Capital parece estar perto de uma conclusão. O TCE liberou a continuidade da execução do serviço, que já custou pouco mais de R$ 20 milhões aos cofres da Prefeitura.

Ronaldo Chadid, conselheiro na sua decisão assinada à Corte Fiscal levou em conta o ‘risco de perecimento do material adquirido e consequente agravamento do prejuízo ao erário municipal’, em uma eventual demora na apuração de possíveis irregularidades praticadas no contrato firmado entre a Prefeitura e a Solar Distribuição e Transmissão S.A, ainda na gestão de Alcides Bernal (PP).

Um segundo motivo seria que a Justiça não encontrou saldo positivo nas contas da empresa que forneceu as lâmpadas que pudessem ressarcir a Prefeitura em uma eventual configuração de danos ao erário. O prazo de garantia do material adquirido de cinco anos, também foi levando em conta.

Na decisão do conselheiro destaca que a autorização para instalação das 16.126 lâmpadas que estão no estoque da Prefeitura podem ser instaladas mediante adoção de procedimento técnicos necessários junto à Energisa, que já havia respondido ao próprio TCE que era necessário um estudo sobre alterações no sistema de iluminação pública que causem impacto no carregamento elétrico no sistema de distribuição, mesmo que eventuais adequações sejam de responsabilidade do Executivo Municipal.

Chadid ainda ressaltou que a liberação da instalação não livra as agentes públicos envolvidos na negociação entre a Prefeitura e Solar de futuras responsabilizações, desde que comprovados irregularidades e ilegalidades no processo.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do TCE de hoje (12).

Comentários