TCE-MS contrata empresa do interior de São Paulo por R$ 3,3 milhões

TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) contratou empresa especializada em mão-de-obra no valor de R$ 3,3 milhões no período de 12 meses. A publicação do diário oficial da quarta-feira (20) a R&V Serviços Técnicos e Conservação Ltda., tem o objetivo de ter pessoas para as funções de copeirarem, garçons, recepcionistas, telefonistas e condução de veículos oficiais.

A companhia, com sede em Diadema (SP), vai receber R$ 3.335 milhões pela prestação do serviço. Embora a publicação seja de hoje, a contratação foi assinada no último dia 1º com assinatura do presidente da TCE, conselheiro Waldir Neves.

Comentários