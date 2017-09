TCE-MS participa de Assembleia Geral da Atricon em Brasília

Atendendo ao convite do presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – Atricon, Valdecir Pascoal, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conselheiro Waldir Neves, juntamente com a conselheira Marisa Serrano, está em Brasília, nesta terça-feira (26/09), cumprindo uma extensa agenda repleta de reuniões para tratar de assuntos relacionados ao trabalho desenvolvido pelos Tribunais de Contas no País.

Pela manhã, os conselheiros do TCE-MS participaram de uma reunião no Palácio Costa e Silva, sede do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF), composta por membros da diretoria da Atricon, a fim de tratarem diretrizes para a implementação do novo planejamento estratégico que os TC’s deverão adotar pelos próximos cinco anos de gestão.

Na ocasião, o presidente do TCE-MS, Waldir Neves fez um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo conselheiro do TCE-PE, Valdecir Pascoal, a frente da Atricon: “Essa reunião se revela fundamental para o fortalecimento dos Tribunais de Contas do País, visto que sob a liderança do Valdecir Pascoal, a Atricon avançou muito nos últimos anos, promovendo o trabalho em parceria entre Tribunais de Contas”.

A programação da tarde segue com a realização da Assembleia Geral Extraordinária com a participação dos presidentes dos Tribunais de Contas, dos membros associados e ainda o Conselho Deliberativo da Atricon. Dentre os tópicos da pauta do evento, estão: A reforma estatutária, nos termos do artigo 8, V, do Estatuto da Atricon; a apreciação da Prestação de Contas da Associação, referente ao exercício do ano de 2016; e ainda, outros assuntos referentes a entidade.

CRÉDITO: Olga Mongenot

Comentários