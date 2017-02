TCE-MS participa do I Fórum de Educação em Anastácio

O convite para participar no “I Fórum de Educação Integrativa e Interdisciplinar”, veio em razão do compromisso firmado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), no esforço em promover ações que ampliam o conhecimento não somente dos servidores da Corte, mas também, em levar orientação aos jurisdicionados, trabalhando de uma forma mais preventiva e pedagógica. A participação da Corte de Contas no evento faz parte do projeto: *Escoex em Ação.

O fórum que acontece no Centro de Convenções de Anastácio, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Anastácio por meio da Secretaria Municipal de Educação. O ciclo de palestras está sendo realizado em cinco dias (06 à 10/02), e conta com a participação de diversos profissionais da educação das redes municipal, estadual e particular do referido município.

Pela Escoex, participam do evento as servidoras do TCE-MS, Fernanda Olegário dos Santos Ferreira e Viviane Amendola da Motta, com a exposição do tema: “O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e os Planos de Educação”. As instrutoras puderam abordar em sua exposição sobre a importância da preparação do início do ano letivo dos profissionais da educação e ainda apresentaram as principais publicações lançadas pelo TCE-MS relacionadas ao tema.

O conteúdo abordado pelas instrutoras foi: Plano Nacional de Educação (PNE); Plano Municipal de Educação (PME); atuação do TCE-MS para fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem o cumprimento de parte das metas do PNE e PME e o panorama da educação no município de Anastácio.

*Escoex em Ação – é um projeto que tem como objetivo levar informações técnicas aos jurisdicionados, por meio de palestras e oficinas. Em geral, o gestor sugere os temas e a Escoex elabora um programa específico que versam do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil a boas práticas em contratações públicas.

Embora a função do TCE-MS seja realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativo e da Administração Pública direta e indireta, isso não o impede de desenvolver sua função pedagógica que não visa somente punir, mas sanar dúvidas dos gestores municipais e sua equipe técnica na prestação de contas. Assim, a Escoex abre um espaço de discussão congregando a teoria e a prática em torno de um objetivo comum: o conhecimento.

Olga Mongenot

