Técnico Agrícola morre em acidente na BR-262

De acordo com o Site Rio Pardo News o acidente na BR-262 deixou gravemente ferido um colega de trabalho ainda não identificado e um vítima fatal o servidor público Luiz Carlos Sodário, 63 anos. O acidente ocorreu entre um carro oficial da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo/MS que colidiu com um ônibus.

A colisão aconteceu por volta das 18 horas de ontem (23), após os servidores estarem retornado do trabalho que haviam realizados nos assentamentos de Mutum e Avaré.

Ainda de acordo com o site Rio Pardo News o veículo Fiat Strada, branca, de placas OOU – 9717 ficou completamente destruída e era conduzida por Leandro Cavalheiro, técnico agrícola.

O resgate foi acionado e o Samu esteve no local juntamente com a Policia Rodoviária Federal e foi constatado que o acidente aconteceu num trecho da rodovia que está em obras.

Um Ônibus da empresa Caiopá Construtora estava parado no acostamento no momento da colisão. O ônibus estava aguardando os funcionários que estão a serviço da BR para levá-los embora, quando ocorreu o acidente. O veículo Fiat Strada, branca colidiu com a parte traseira do ônibus.

A polícia está trabalhando com informações de testemunhas para que um inquérito sobre o acidente seja instaurado.

Um segundo servidor identificado como Leandro Cavalheiro, o condutor da Pick-Up foi socorrido e estava consciente e orientado. O condutor foi encaminhado ao Hospital 19 de março onde passa por exames e está em observação.

Contudo o condutor do ônibus nada sofreu, mas por medidas preventivas também foi encaminhado ao hospital, pois estava abalado emocionalmente.

Luiz Carlos Sodário morreu no local do acidente.

Em virtude deste acidente grave e o falecimento de um servidor público a Prefeitura Municipal de Ribas de Rio Pardo decretou luto oficial na data de hoje (24)..

