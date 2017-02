Técnico do Verdão aposta em Tchê Tchê

Tchê Tchê Eleito um dos melhores volantes do Brasileirão 2016 ganhou um desafio no Palmeiras neste ano. O gol na estreia oficial diante do Botafogo-SP, domingo (5) no Allianz Parque, veio a calhar para o novo treinador Eduardo Baptista. Ele quer que o jogador aumente sua produção no último terço do campo.

O técnico Baptista explicou que tem feito trabalhos específicos com Tchê Tchê, com a finalidade e encoraja-lo a se comportar melhor no momento da decisão. E isto deu dado certo, já que o chute de pé esquerdo, de fora da área, garantiu a vitória por 1 a 0.

Eduardo Baptista, comentou “O Tchê Tchê tem uma qualidade técnica muito boa, tem poder de finalização e enxerga os espaços. A gente propôs a ele jogar mais perto do gol. Ele está ali sempre servindo, mas falamos para ele tentar o chute também”

