Temer defende Fórum de Inteligência do Brics no combate ao Terrorismo

O Presidente Michel Temer discursou hoje (4) na abertura da 9º cúpula dos chefes de Estado e de Governo do Brics. O Brics é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, África do Sul, Xiamen.

Neste encontro do Brics o presidente retomou a sua defesa em relação a criação de um Fórum de Inteligência do Brics, no combate ao Terrorismo.

E salientou que “Não podemos nos acomodar diante da persistente ameaça do terrorismo, à qual nenhum de nossos países está imune. Esse é tema que exige de todos a ação crescentemente coordenada. Permito-me, aqui, retomar proposta brasileira de criação do Fórum de Inteligência do Brics. Seria contribuição adicional para nossos esforços concentrados de prevenção de atos terroristas”, disse.

Comentários