Temer revoga decreto que convocou Forças Armadas

O decreto que convocava as Forças Armadas para atuarem na segurança de Brasília, durante as manifestações nesta quarta-feira, 24, foi revogado pelo presidente Michel Temer (PMDB) hoje (25). A decisão tinha sido anunciada ontem (24) pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, e teria duração até o próximo dia 31.

A decisão de decretar a chamada Garantia de Lei e Ordem (GLO) só pode ser feita por ordem expressa do presidente em caso onde há esgotamento dos órgãos de segurança pública. Na manhã de hoje, o presidente Michel Temer tinha reunião marcada com os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Moreira Franco (Secretaria-Geral), Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo) e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Etchegoyen, além de Jungmann, justamente para decidir sobre a revogação.

As Tropas das Forças Armadas foram acionadas após um protestos que terminou em tumulto e depredação na tarde desta quarta-feira (24), na Esplanada dos Ministérios. Um grupo de cerca de 50 pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação Ocupa Brasília, que protestava contra o governo Temer e as propostas de reformas trabalhista e da Previdência.

