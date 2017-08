Temer tem 5 dias para das explicações sobre aumento do combustível, afirma ministra

Rosa Weber, ministra do STF deu um prazo de cinco dias ao presidente Michel Temer sobre esclarecimentos quanto ao aumento dos preços do combustíveis.

Esta informações serão usadas pela ministra quanto ao preparo de uma ação do PT que considera o aumento inconstitucional. A ministra Rosa Weber é relatora da ação.

AUMENTO

O decreto que elevou os preços do combustíveis foi assinado no fim de julho pelo presidente Michel Temer.

O objetivo do aumento é tentar elevar as receitas do governo com o objetivo de ‘fechar’ o ano dentro de uma meta fiscal positiva, declarou o governo.

Comentários