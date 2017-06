Temer vê ‘infâmia’, afirma que não há provas e diz que denúncia é ficção

O presidente Michel Temer afirmou agora a tarde (27) que não há provas concretas na denúncia por corrupção passiva apresentada pela Procuradoria Geral da República. Segundo ele, a peça acusatória é uma “ficção”.

Desde que a denúncia foi apresentada esta é a primeira fala do Presidente da República. Michel Temer fez o seu pronunciamento no Salão Leste do Palácio do Planalto. Ao chegar ao local, o presidente foi acompanhado por diversos ministros e deputados da base aliada. Durante toda a fala, ele foi ladeado pelos aliados.

“Somos vítimas dessa infâmia de natureza política. […] Fui denunciado por corrupção passiva sem jamais ter recebido valores. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem”, afirmou o presidente.

“Criaram uma trama de novela. Digo sem medo de errar que a denúncia é uma ficção. […] Tentaram imputar a mim um ato criminoso e não conseguiram porque não existe, jurídica ou politicamente”, complementou.

No decorrer do seu pronunciamento, Temer se disse estar tranquilo pois do ponto de vista jurídico não há fundamentos que embasem a denúncia, reafirmou o Michel Temer.

“Não me impressiono muitas vezes com os fundamento ou até com a falta de fundamento jurídico. Sei quando uma matéria é substanciosa, quando tem fundamento jurídico e quando não tem. Então, sob o foco jurídico, minha preocupação é mínima”, afirmou o presidente. “Incluíram uma nova categoria. A denúncia por ilação”. ‘Somos vítimas de uma infâmia de natureza política’, diz Michel Temer

A Denuncia

A acusação formal contra ele foi enviada pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao STF na noite de segunda-feira (26), por volta das 20h. No mesmo dia, Temer se reuniu a portas fechadas com ministros e aliados políticos até pouco depois das 23h.

Nesta terça, a habitual reunião pela manhã no gabinete presidencial com assessores e ministros próximos não foi realizada. Temer permaneceu durante a manhã no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência, local onde reside.

É a primeira vez na história do Brasil que um presidente da República é denunciado por corrupção durante o exercício do mandato.

Comentários