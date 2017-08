Temporal causa estragos em Campo Grande/MS em poucos horas

Bastou uma chuva acompanhada de temporal agora no início da tarde para destelhar uma loja na Rua Rio Grande do Sul e tapume de obras do Shopping Campo Grande cedeu. Devido a chuva que pegou muita gente de surpresa registrou vários estragos na regiões e bairros da Capital

Com a força do vento placas de ferro de uma obra na Rua 7 de Setembro desabaram. O mestre de obras informou que as placas só serão recolocadas após o término da ventania. Na Vila Carlota foi registrado chuva de granizo.

A Chuva acompanhada de ventos fortes durou cerca de 10 minutos, mas foi capaz de deixar alguns rastros de destruição pela cidade. Na Rua 15 de Novembro com a Rio Grande do Sul uma cerca viva de 50 metros desabou sobre a calçada.

A equipe dos bombeiros foi acionada para prestar socorro a um pedreiro que ficou ferido após o muro atingi-lo.

