Tereza Cristina recebe lideranças indígenas e confirma participação em Fórum de caciques em MS

A deputada federal Tereza Cristina (PSB-MS) recebeu terça-feira (24) a visita e um convite muito especial de representantes indígenas de Mato Grosso do Sul. O coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) em Campo Grande, Edemilson Canale, a subsecretária de políticas públicas para a população indígena de MS, Silvana Terena e os representantes Agnaldo Terena e Carmelito Canale fizeram o convite para a deputada participar do próximo encontro do Fórum de Caciques, que vai acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro no município de Sidrolândia.

Os representantes apresentaram para agradecer o apoio que a deputada tem dispensado as ações e defesa das políticas públicas na gestão do DSEI. “A deputada tem aberto inúmeras portas para discussão de políticas em diferentes segmentos e na organização de serviços de saúde voltadas aos povos indígenas do Estado”, disse o coordenador do DSEI, Edemilson Canale.

Tereza Cristina agradeceu todo o reconhecimento e confirmou presença no Fórum no próximo mês. “Temos atuado de forma intensa para garantir políticas públicas que contemplem nossos povos indígenas e continuaremos intercedendo por eles em Brasília”, reafirmou a parlamentar.

