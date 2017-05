‘Terminais de ônibus da Capital precisam de Guardas Municipais 24 horas para acabar com vandalismo’

A declaração é do vereador Chiquinho Telles, que quer também melhores condições de trabalho para os vendedores ambulantes

Em visita aos terminais de ônibus da Capital, nesta quarta-feira (10/5), o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Chiquinho Telles (PSD), conferiu que os reparos estão sendo realizados, em cumprimento ao acordo firmado entre o Consórcio Guaicurus e a Prefeitura de Campo Grande.

O vereador lembrou que para manter a isenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) das empresas de transporte de ônibus coletivo, que compõem o Consórcio Guaicurus, a Prefeitura de Campo Grande e a Câmara Municipal exigiram a reforma dos noves terminais de ônibus, a inclusão de espaços para pessoa com deficiência, instalação de bebedouros, além de pintura nova e a construção de 100 pontos de ônibus com cobertura. “Essa contrapartida não era exigida na administração anterior. Agora, o Consórcio Guaicurus tem até outubro para cumprir as propostas estabelecidas. Fiquei feliz de ver, ao entrar em ônibus com ar condicionar, a satisfação dos usuários”.

Acompanhado do diretor do Consórcio Guaicurus, João Resende Filho, o parlamentar confirmou no Terminal Morenão a instalação de bebedouros, e que estão realizando reparos nos banheiros e na parte elétrica. O mesmo constata-se no Terminal Bandeirantes.

Agora, o que indignou Chiquinho Telles foi ver os prejuízos causados pela ação de vândalos nos terminais de ônibus.

No Terminal Morenão, banheiros reformados no último mês de novembro estão pichados; as torneiras foram roubadas e a iluminação danificada. A situação no Terminal Bandeirantes também é desoladora por conta do vandalismo.

Para Chiquinho Telles, a única forma de intimidar o vandalismo é a presença 24 horas da Guarda Municipal nos terminais de ônibus da Capital. O papel da Guarda Municipal, reclamou o vereador, não é ficar nos semáforos aplicando multas. “Não sou a favor da Guarda Municipal aplicar multas em trânsito. A Guarda Municipal foi criada para fazer a segurança dos terminais de ônibus, das escolas, do patrimônio público em geral”.

O diretor do Consórcio Guaicurus considerou importante a visita de Chiquinho Telles aos terminais de ônibus, por ele além de ser vereador, desempenhar a função de líder do prefeito na Câmara Municipal. “Ele está cumprindo com seu papel, correspondendo a confiança não só daqueles que votaram nele, mas de todo povo campo-grandense”.

Conforme o diretor, “temos a obrigação, como prestadores de serviços, de estar atentos à realização de tão importantes reformas, visto que o transporte coletivo movimenta em torno de 200 mil pessoas por dia e circula 120 mil quilômetros diariamente pelas ruas da Capital”. Ele se comprometeu, a partir da semana que vem, de acelerar os serviços de reforma nos terminais. Aliás, João Resende Silva garantiu que vai executar até mesmo serviços que não constam no acordo feito com a Prefeitura, citando como exemplo intervenções na parte elétrica.

Na oportunidade, João Resende Silva fez um apelo à população, pedindo que “ao receber uma reforma, ajude-nos a conservar em bom estado os banheiros e a iluminação. Denuncie o vandalismo, porque com as depredações não haverão recursos suficientes para ficar repondo equipamentos que poderiam durar 20 anos. Infelizmente, poucas horas depois das restaurações feitas, o bem público é danificado”.

Apoio aos vendedores ambulantes

Durante a visita feita aos terminais de ônibus, Chiquinho Telles verificou também as condições de trabalho dos vendedores ambulantes. Eles reivindicam maior espaço para trabalhar e instalação de energia elétrica.

Existe uma lei, que na avaliação do vereador “está capenga”, normatizando o trabalho deles. “Temos que dar uma ajustada nesta lei. O espaço para eles trabalharem é muito pequeno. É injusto também eles pagarem pelo passe para poder entrar no terminal para trabalhar. Vamos encaminhar tais reivindicações à Prefeitura, visando dar maior conforto e melhores condições de trabalho aos vendedores ambulantes”.

