Terreno abandonado no Jardim Nashiville vira local de lixo e mato alto

Morador do Jardim Nashiville, região sul da cidade, tem uma preocupação diária. Um terreno abandonado, com mato alto e usado para descarte de lixo irregular. Ele afirma que o local oferece risco a quem mora ao redor, por conta de insetos venenosos e esconderijo de usuários de drogas.

Segundo Roberto Rodrigues, morador da Rua Maria Chinzarin, vizinho do local há 11 anos, a situação nunca mudou. Ele diz que já tentou diversas vezes conversar com o proprietário do terreno, mas a limpeza do local nunca foi feita.

Roberto entrou em contato com o Campo Grande News, pelo canal Direto das Ruas para falar sobre a situação. “Já fiz várias denúncias à prefeitura, aos agentes de saúde e tudo mais. Não foi tomada providência alguma quanto a isso”, denuncia o morador.

A prefeitura afirma que em caso de descarte de lixo irregular, os moradores precisam ligar no 156 e fazer uma denúncia que será encaminhada para Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano).

A partir da denúncia, a fiscalização vai ao local notificar o proprietário que terá 15 dias para se manifestar e limpar o local. Caso não faça a limpeza, a multa neste caso varia entre R$ 2.010,50 e R$ 8.042,00. Assim como os proprietários dos imóveis podem ser autuados, o cidadão que for flagrado descartando entulho em local proibido também sofrerá multa administrativa e sanções penais por crime ambiental.

Direto das Ruas – As fotos e a sugestão de matéria foi enviada por leitor do Campo Grande News via aplicativo WhatsApp pelo canal Direto das Ruas, meio de interação entre a redação e o leitor, por onde podem ser enviados flagrantes, sugestões de matérias, notícias, fotos, áudios e vídeos. Seja um colaborador pelo número (67) 99687-7598.

Fonte: Campo Grande News

Comentários