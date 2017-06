‘Tiro no Pé’: Frigoríficos acusam Reinaldo Azambuja de querer retaliar a JBS

O Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ‘deu um tiro no pé’ após autorizar a redução momentânea no ICMS do gado para negociações interestaduais de 12% para 7%, equiparando a Estados vizinhos como São Paulo e Mato Grosso. Decisão esta criticada pela entidade que representa o setor frigorífico em Mato Grosso do Sul.

“Isso é uma coisa que a gente nunca viu em governo algum. É um tiro no pé, comercial, social e economicamente falando para o Mato Grosso do Sul. Está exportando matéria prima e tirando condições das industrias (locais) de trabalhar. É um absurdo”, disparou o presidente da Assocarnes (Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuidores de Carnes de Mato Grosso de Sul) João Alberto Dias.

Para o dirigente, a medida anunciada pelo governo é um ‘ato desesperado’ e ‘mal fundamentado’, uma tentativa de Reinaldo de retaliação à JBS.

Pois o Governado Reinaldo Azambuja (PSDB) é um dos citados na delação da JBS. O governador é um dos implicados na delação de Joesley e Wesley Batista, sobre o suposto esquema de pagamento de propina em troca de benefícios fiscais.

João Alberto Dias pontou também que a JBS responde hoje por cerca de 40% da aquisição de gado no Estado, e que apenas parte deste montante é paga a prazo para o produtor. O restante dos frigoríficos pagam à vista o pecuarista.

A Assocarnes também destaca que a matéria prima (gado) ofertada no Estado é compatível com número de unidades frigoríficas instaladas e em pleno funcionamento em Mato Grosso do Sul.

