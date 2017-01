Tiroteio em Tabacaria deixa um jovem morto e outro ferido

De acordo com as informações um homem teria chegado à tabacaria e realizado diversos disparos de arma de fogo. Luciano de Jesus, 20 anos foi atingindo e veio a obtido no local o outro rapas Wesley , 20 anos ficou ferido. Crime este ocorrido na noite de quarta-feira (18), na Avenida senhor do Bonfim, no Bairro Estrala Dalva, região norte de Campo grande.

O dono da tabacaria informou aos policiais que um homem não identificado chegou ao local e fez diversos disparos contar os jovens.

De acordo com a polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou ao local, Luciano que foi atingido por dois disparos nas costas, um na nuca e por outro no ombro já estava morto. Wesley levou dois tiros e foi encaminhado para a Santa Casa.

