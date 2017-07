Tiroteio no Bairro Jardim Carioca deixa duas mortes e uma pessoa ferida

Um tiroteio no início da tarde de hoje (27) no Bairro Jardim Carioca em Campo Grande/MS deixou um rastro de duas mortes e uma outra ferida.

Um helicóptero da Policia Militar, uma equipe do Guarras e uma Guarnição dos Bombeiros se deslocaram para o local, após suspeitos cometerem o crime.

Até o momento não há a identificação dos vítimas feridas e nem das mortes ocorridas no local. Apenas a identificação do motorista Nelson e foi socorrido a Santa Casa.

O tiroteio ocorreu na Rua Zacarias Mourão. De acordo com informações preliminares as vítimas estavam em um veículo Peugeot preto, com placas de Campo Grande/MS. Suspeitos abriram fogo contra os ocupantes do veículo.

Os Bombeiros socorreram as vítimas e encaminharam a Santa Casa.

