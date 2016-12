TJMS reforma sentença de juiz contra funcionários da Seleta e Omep

Acaba de ser reformada no TJMS a sentença injusta que punia sem resolver ou reconhecer a possibilidade do pagamento através de bloqueio na conta da Prefeitura de Campo Grande para os funcionários da Seleta e da Omep.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul resolveu corrigir a injustiça e acabar com o acampamento dos funcionários defronte ao fórum da nossa Comarca. Eis um trecho da sentença agora reformada no TJMS:

“é certo que diversas das atividades desenvolvidas por esses trabalhadores está relacionada ao mínimo existencial, vale dizer a educação, saúde e assistência aos desamparados. Interromper essas atividades, ainda que hajam fundamentos para tanto, como aqueles lançados na decisão pelo magistrado, podem trazer danos ainda maiores, afetando as classes mais vulneráveis e de baixa renda da sociedade”.

O desembargador considerou ainda que, embora tenha havido inúmeras tentativas de obrigar a administração do município a fazer valer as medidas acordadas no termo de ajustamento com o Ministério Público do Estado (MPE), a atual administração já se encontra em seu período final, e, tão logo haverá nova gestão, que poderá, inclusive, desenvolver outras políticas que talvez repercutam de forma mais eficaz na observância de suas condutas.

Comentários