Tornozeleira Elétrica é estudada pelo STF e Tribunal de Justiça como meio de reduzir a população carcerária no Estado do Mato Grosso do Sul

Esta Medida é estudada pelo STF e pelo Tribunal de Justiça, pois em Mato Grosso do Sul de 3 a cada 10 presos ainda não foram julgados. A tornozeleira eletrônica é previsto por lei no Brasil há seis anos, este invento tem como finalidade o monitoramento dos encarcerados.

A tornezeleira tem sido usada como meio de reduzir a superlotação das unidades prisionais de Mato Grosso do Sul, que registra um índice de quase 30% da massa carcerária sem condenação.

O assunto, disse o vice-presidente do TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Paschoal Carmello Leandro, foi debatido em uma reunião convocada pela presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Carmén Lúcia com os presidentes dos tribunais estaduais.

O magistrado afirmou ter participado de audiência, em Brasília, na semana passada, com a cúpula da justiça brasileira, e o assunto principal foi este: desenvolver um programa emergencial para diminuir a superlotação dos presídios, um dos motivos da revolta dos presos que, de janeiro até agora, já provocou a morte de 130 encarcerados no país.

O Vive-presidente do Tribunal de Justiça disse que “A população carcerária de MS oscila de 15 mil a 16 mil de um ano para o outro e, em torno de 5 mil cumprem medidas provisórias, ou seja, ainda não foram julgados”. A informação do desembargador ao STF ontem (7) e com relação aos presos em estágios provisórios.

Preso provisório, segundo o desembargador, é aquele que aguarda a decisão judicial, a sentença, que o processo ainda permanece na fase de instrução e ainda outros que condenados que aguardam benefícios.

Carmello Leandro disse que a Justiça sul-mato-grossense ainda não sabe quantos presos vão deixar a prisão e controlados daí em diante por monitoramento eletrônico. O magistrado afirmou que “É relativo, o uso da tornozeleira exige recurso financeiro. Além disso, é preciso avaliar os crimes praticados por eventuais favorecidos com a medida. Mas [uso da tornozeleira] é uma alternativa que é estudada, depende de recursos”

De Acordo com o desembargador, a população carcerária de MS soma 16,3 mil presos (contando os do regime fechado e semiaberto). “É difícil reduzir o número de presos dentro dos presídios. Ano passado, por exemplo, o número de encarcerados aumentou. Seiscentas pessoas foram detidas e levadas para as prisões. Não conseguimos acompanhar o crescimento da criminalidade”, avisou o vice-presidente do TJ-MS.

Carmello Leandro contou ainda que o sistema carcerário de MS vive um “período confortável”. Isso porque, segundo ele, em outubro passado, a Justiça fez um mutirão nos presídios e dois mil processos foram revisados.

Pelas contas do desembargador, aqui em MS o déficit carcerário alcança é de 8 mil presos. Ou seja, as prisões abrigam o dobro da capacidade.

