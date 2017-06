Trabalhador de MS morre em explosão de plataforma da Petrobras

Eduardo Aragão de Lima, 33 anos sul-mato-grossense está entre as vítimas após uma explosão caldeira de máquinas do navio sonda NS-32 (Norbe VIII) no Campo de Marlim, na Bacia de Campos, na manhã de sexta-feira (9). O jovem era de Campo Grande e há 4 anos trabalhava no Rio de Janeiro.

Eduardo teve 70% do seu corpo, era segundo oficial de máquinas da empresa IMI, prestadora de serviços para a Odebrecht Óleo e Gás (OOG), operadora da sonda. Ao todo, quatro trabalhadores ficaram feridos com a explosão, dois não resistiram aos ferimentos e o terceiro recebeu alta hospitalar na manhã de sábado.

O site Marine Traffic informou que no momento da explosão, o navio seguia, no Campo de Marlim, em direção ao Porto do Açu, em São João da Barra, no Norte Fluminense.

O navio tem bandeira das Bahamas e foi construído em 2011.

