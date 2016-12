Trabalhador é picado por cobra cascavel em assentamento no Indubrasil

Uma situação inusitada assustou trabalhadores de um assentamento no Indubrasil, localizado na BR-262 em Campo Grande. Um dos funcionários, de aproximadamente 20 anos, foi picado por uma cobra cascavel e precisou ser socorrido pelos colegas na manhã desta quinta-feira (22).

Segundo informações apuradas pela equipe do Jornal Midiamax, o rapaz trabalhava no assentamento no momento em que foi picado pela cobra. Ele então foi socorrido por colegas e levado pelo patrão para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Indubrasil.

Como na unidade não há atendimento especializado para o caso, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada até o local, fez os primeiros atendimentos ainda em frente à UBS e em seguida levou o rapaz para o Hospital Regional, para que fosse aplicado o soro antiofídico.

Conforme os militares, a vítima estava consciente e não apresentava nenhum sintoma grave.

