Trabalhadores bloquearam a BR-163 em São Gabriel do oeste

Cerca de 200 trabalhadores da empresa FBS bloquearam esta manhã (5) um trecho da BR-163 em São Gabriel do Oeste, que fica a 140 quilômetros de Campo Grande. A interdição foi no km 645 entre 8h e 10h.

A FBS prestava serviço para a CCR MSVia. Os trabalhadores foram demitidos no começo do mês passado quando a CCR paralisou as obras de duplicação.

“O aviso prévio está vencendo e a FBS propôs parcelar em 10 vezes as verbas rescisórias. Vamos realizar uma assembleia com os trabalhadores para definir o que será feito; tudo indica que vamos ingressar com uma ação coletiva na justiça do trabalho”, explica Walter Vieira dos Santos, presidente do SINTICOP-MS (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de MS).

Com a paralisação das obras cerca de 2 mil trabalhadores foram demitidos. “Muitas empresas terceirizadas pela CCR não cumprem os direitos trabalhistas. Vamos inclusive procurar a Concessionária porque quem terceiriza o serviço também tem responsabilidade para com o trabalhador”, afirma Walter.

