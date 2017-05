Trabalhadores da construção pesada vão avaliar proposta de reajuste

A diretoria do Sinticop-MS (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada de Mato Grosso do Sul) teve a primeira reunião esta semana com o Sinduscon (Sindicato da Indústria da Construção Civil) sobre o dissídio da categoria. Os patrões ofereceram 3%. “Este índice não repõe nem mesmo a inflação do período, mas vamos levar a proposta ao conhecimento dos trabalhadores”, afirma Walter Vieira dos Santos, presidente do Sinticop.

A reivindicação do sindicato é por um reajuste de 10% nos salários para que o trabalhador tenha ganho real. Outras reivindicações são PLR (Participação nos Lucros e Resultados); assistência médica; cesta básica no valor de R$ 250,00; e horas in itinere – que é a computação do tempo durante o deslocamento de ida e volta ao trabalho quando o percurso não é servido por transporte coletivo.

“Já fechamos acordo direto com algumas empresas que atenderam a maior parte das nossas reivindicações, por isso tudo indica que os trabalhadores vão esperar uma proposta melhor do Sinduscon”, explica o presidente do Sinticop.

O Sinticop representa cerca de 5 mil profissionais no estado que trabalham em obras de infraestrutura.

