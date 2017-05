Trabalhos com óleo da macaúba são apresentados pela Embrapa Agroenergia

Armazenamento dos frutos da macaúba, controle da quantidade e qualidade do óleo são temas pesquisados pela Embrapa Agroenergia que estarão no Congresso de Óleos e Gorduras, que acontece nos dias 10 e 11 de maio, em Campinas/SP.

Serão dois trabalhos. Um deles avalia o tempo ideal para armazenagem do fruto. De acordo com Simone Favaro, pesquisadora da Embrapa Agroenergia responsável pelos trabalhos, essa é uma demanda antiga do setor que trabalha com macaúba, pois o teor de óleo presente no fruto aumenta depois da colheita. “Nós estamos estudando o tempo necessário para ter o máximo desse aumento sem deixar que os frutos percam qualidade”, explica.

Esta pesquisa integra as ações do projeto MacSaf que estuda a inserção dessa palmeira em Sistemas Agroflorestais (SAF’s) e no contexto da integração, lavoura, pecuária e florestas (iLPF). Além disso, a palmeira é estudada como alternativa para diversificar as matérias-primas para produção do biodiesel, já que a soja, seguida da gordura animal são as fontes majoritárias nessa produção.

O segundo trabalho tem como foco a caracterização do potencial nutricional do óleo de polpa de macaúba de ocorrência natural em Mato Grosso do Sul nos biomas Cerrado e Pantanal. Foram analisadas 40 espécies diferentes.

Ambos os estudos serão apresentados em forma de pôsteres no Congresso nesta quarta-feira, dia 10/05. O evento tem como foco compartilhar experiências no desenvolvimento de gorduras funcionais e estratégias aestruturação de óleos como alternativas à utilização de gorduras parcialmente hidrogenadas na formulação de alimentos, entre outros tópicos de interesse para todos os profissionais da área de óleos e gorduras. Mais informações sobre o Congresso acompanhe no site https://congressooleosegorduras.wordpress.com

Simone conta que aproveitará a ida a Campinas para visitar a fábrica da Scott Tech que desenvolve equipamentos para extração de óleo. Para saber mais das a respeito pesquisas realizadas pela Embrapa Agroenergia acesse www.embrapa.com.br/agroenergia.

