Traficante de aves é preso pela DENAR e autuado pela PMA

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande autuaram ontem (3), um traficante de drogas de 27 anos por manter aves ilegalmente em cativeiro. A PMA foi acionada por Policiais Civis da DENAR, que localizaram duas aves da espécie periquitos que eram mantidas em cativeiro na residência do infrator, localizada no bairro Jardim Aero Rancho, sem autorização ambiental. No local a Polícia Civil apreendeu drogas e havia prendido o traficante em flagrante por venda de entorpecentes. As aves foram apreendidas.

O traficante, proprietário dos animais, foi autuado administrativamente pela PMA e recebeu multa de R$ 1.000,00. Além do tráfico de drogas, ele responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de seis meses a um ano de detenção pelo crime ambiental. Os animais foram encaminhados ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS, na Capital.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

