O ‘Maio Amarelo’ está vermelho. Campo Grande já bateu recordes nos números de acidentes: 190 até domingo, ou seja: 10% a mais do que no mesmo período do ano passado, além de duas mortes. O final da semana passada foi o mais violento com capotagens, batidas e mortes. O aumento na violência no trânsito chegou assustar o comandante do BPTran, que tem mantido fiscalização severa na tentativa de reduzir os acidentes, mas não está conseguindo.

Comentários