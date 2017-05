Trânsito: Santa Casa atendeu 23 acidentados a mais em feriado prolongado

No final de semana prolongado pelo feriado o pronto-socorro da Santa Casa de Campo Grande atendeu 85 pacientes vitimados por acidentes de trânsito em geral, principalmente, motociclistas. Houve um aumento de 23 pessoas no período, se comparado ao final de semana anterior, entre os dias 21 a 24 de abril, quando foram atendidos apenas 62 pacientes.

Diariamente o hospital atende vítimas de todos os tipos de acidentes, em casos de média e alta complexidade, sendo que, nos quatro primeiros meses de 2017 foram atendidos nesta condição 2.256 pessoas, perfazendo uma média mensal de 589 atendimentos mês. Esta realidade faz com que as médias diárias do pronto-socorro aumentem se comparadas às do ano anterior, fato mais perceptível em feriados prolongados como o do último final de semana.

Do dia primeiro de janeiro ao dia 31 de dezembro do ano de 2016 foram realizados 7.079 atendimentos a vítimas de trânsito na urgência e emergência, o que compõe uma média mensal de 590 atendimentos mês. No ano anterior, de 2015, foram 6.348 atendimentos, uma média mês de 529 vítimas. Observa-se um aumento de 700 pessoas a mais no ano e 61 vítimas a mais, todos os meses.

O hospital é parceiro da campanha “Maio Amarelo”, promovida pelo Detran/MS e divulga com preocupação os números que vêm crescendo há décadas. De acordo com médico emergencista do pronto-socorro, Dr. Rodrigo Quadros, a situação atual do hospital tem sido muito complexa devido aos casos de pessoas que, chegam com frequência ao hospital com sérios ferimentos provocados pelos acidentes de trânsito. “É notável o aumento de pacientes vítimas de acidentes de trânsito que são trazidos para a Santa Casa. É muito importe se conscientizar a população sobre o cuidado no trânsito, pois o nível de gravidade dos traumas também estão aumentando”, explica.

