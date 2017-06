Transparência no repasse do FIC é questionado pelo deputado Amarildo Cruz

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje (7) ao Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, informações referentes à Lei nº 2.645/2003, que trata do Fundo de Investimentos Culturais do Estado de Mato Grosso do Sul (FIC).

No requerimento apresentado, o parlamentar cobra informações sobre a periodicidade para prestação de contas dos recursos do FIC, no período de 2012-2017, que deve ser respondido por meio de relatório, contendo demonstrativo contábil, número de projetos culturais beneficiados, objeto e valor de cada projeto contemplado, além dos nomes dos responsáveis pela execução dos projetos.

“Precisamos saber como está a prestação de contas dos recursos do FIC, para então, cobrarmos a regularização urgente dessa situação, que tem deixado muitos artistas importantes à deriva”, falou o deputado.

O requerimento de informações foi encaminhado também ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correa Riedel e ao Secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery de Freitas Junior.

