Travesti é condenada a 24 anos de prisão por matar policial civil

Depois de mais de 12 horas de julgamento os réus a travesti ‘Alexia’ e o irmão Alexandre Gonçalves da Rocha, foram condenados como autor e coautor do assassinato do policial civil Dirceu Rodrigues dos Santos, em 2014. Responsabilizada por quatro crimes, a mulher terá que cumprir pena de 24 anos de reclusão e 3 meses de detenção.

O julgamento dos cinco envolvidos na morte do investigador da Derf aconteceu ontem (6) na 1ª Vara do Tribunal do Júri. Em depoimento, Alexia confessou ter sido a responsável pelos tiros que mataram o policial, que fazia a investigação ao roubo de uma joia de R$ 80 mil e por isso foi condenada por homicídio doloso qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, ficou comprovado a ‘culpabilidade intensa’ da acusada, que disparou friamente contra a cabeça do policial e ainda confessou estar com raiva no momento do crime. Pelo homicídio, ela foi condenada a 15 anos de reclusão, e teve mais seis anos acrescentados a pena “para garantir a impunidade dos delitos anteriores em relação a vítima” e pela reincidência, mas perdeu um ano pela confissão, totalizando 20 anos.

Alexia ainda foi condenada por lesão corporal dolosa contra o parceiro de Dirceu na investigação, o policial Osmar Ferreira, por furto qualificado e corrupção de menores, o que aumentou a pena definitiva para 24 anos e três meses de detenção por todos os crimes.

Durante a ação, foi reconhecido a “cooperação de tese dolosamente distinta” do irmão de Alexia, Alexandre Gonçalves da Rocha e por isso ele não foi julgado pelo conselho de sentença e sim pelo juiz Carlos Alberto Garcete.

O réu confesso também foi condenado por quatro crimes, lesão corporal seguida de morte, contra Dirceu, lesão corporal a Osmar, furto qualificado, já que foi ele o responsável por pegar a arma do investigador e corrupção de menores. Ao todo, a pena de Alexandre foi

Geovane de Oliveira Andrade, de 18 anos, foi absolvido pelo Júri enquanto Cléber Ferreira Alves e Renato Ferreira Alves, de 36 e 21 anos, foram condenados por receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Cléber, por ser reincidente no crime, teve pena de 2 anos de reclusão, um ano de detenção e 10 dia-multa decretada. Já Renato foi condenado a um ano de reclusão, um ano de detenção e 20 dia-multa.

Comentários