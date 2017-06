TRE-MS realiza serviços de atendimentos volantes em três novos locais da Capital

Durante os próximos dias, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), levará os serviços da Justiça Eleitoral a três novos locais de Campo Grande: Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado de Educação, CASSEMS e DETRAN.

Nesses locais serão ofertados serviços de alistamento eleitoral (primeiro título), emissão de segunda via, revisão de dados do cadastro eleitoral e transferência do título. Todos os procedimentos serão feitos já com a coleta de dados biométricos.

O eleitor deve apresentar carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional; ou certidão de nascimento ou casamento.

O eleitor do sexo masculino, maior de 18 anos e que irá fazer o título pela primeira vez, também deverá apresentar o comprovante de quitação do serviço militar.

Confira as datas e locais:

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal

Data: 27 a 29 de junho (13h30 às 17h30); 30 de junho (8h às 11h30)

Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, n. 3.033.

Secretaria de Estado de Educação

Data: 27 a 30 de junho (10h às 16h)

Endereço: Bloco V – Parque dos Poderes.

CASSEMS

Data: 04 a 07 de julho (8h às 17h)

Endereço: Rua Antônio Maria Coelho, Nº. 6.065 – Vivendas dos Bosques.

DETRAN-MS

Data: 04 a 07 de julho (8h às 17h)

Endereço: Rodovia 080, s/n, Zona Rural

