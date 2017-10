Três pescadores são autuados por capturas de iscas vivas ilegalmente

Policiais Militares Ambientais de Corumbá e Cassilândia, que trabalham na operação Pesque Legal, dentro da operação Pacificador 67 (PMMS) autuaram três pescadores por captura de iscas ilegalmente. Os infratores, de 33, 35 e 55 anos, residentes em Miranda realizavam a captura de iscas sem a licença ambiental. Eles já tinham capturado 200 iscas vivas das espécies tuvira, que foram apreendidas. A captura era realizada em lagoas do Pantanal, na região do Passo da Lontra, a 100 km da cidade de Corumbá.

Os infratores foram autuados administrativamente e foram multados em R$ 300,00 cada um. As iscas foram soltas no próprio lugar de onde estavam sendo retiradas no Pantanal. A captura de iscas vivas em Mato Grosso do Sul só é permitida ao pescador profissional.

CRÉDITO: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

